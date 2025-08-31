А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября

Осень в столице и городе на Неве начнется с довольно теплых и сухих дней. На небе будет появляться солнце, резкие перепады температур по ночам не прогнозируются. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 1 по 7 сентября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 1 по 7 сентября

В понедельник, 1 сентября, в столичном регионе будет несколько прохладнее, чем в жаркие выходные. Ночью ожидается температура около +15 градусов, днем воздух прогреется до 24–26. В Москве будет без существенных осадков, утром ясно, после обеда — переменная облачность. По области местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В последующие дни посвежеет — до конца недели в дневные часы столбики термометров будут показывать в диапазоне от +18 до +24 градусов. В ночные часы временами может похолодать до плюс 10–12, временами температура не будет опускаться ниже +16.

До воскресенья осадков не ожидается. Дожди в Московской области возможны во второй половине дня воскресенья, 7 сентября.

Атмосферное давление в понедельник составит 744 миллиметра ртутного столба, затем будет расти и достигнет максимального значения 752–754 миллиметра к 4–5 сентября.

В понедельник ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Во второй половине дня он сменит направление на северное и северо-западное. Во вторник ожидается северо-западный ветер, в среду и последующие дни — северо-восточный, с порывами 2–7 метров в секунду. К пятнице он стихнет до 1–4 метров в секунду. В субботу и воскресенье ожидается юго-восточный ветер, его скорость останется прежней.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 1 по 7 сентября

В Петербурге и Ленинградской области 1 сентября ожидается облачная погода, но преимущественно без осадков. Дождь местами возможен только в ночное время. Температура ночью составит плюс 13–15 градусов, днем — плюс 18–20.

В последующие дни недели будет облачно с прояснениями, без осадков. В Северной столице со вторника по четверг воздух будет прогреваться до плюс 21–23 градусов. В пятницу, 5 сентября, днем при прояснениях потеплеет до +25. По ночам ожидается температура от +10 до +15 градусов.

В выходные по ночам столбики термометра будут показывать плюс 12–16 градусов, днем — 16–19. В субботу, 6 сентября, ночью и утром будет малооблачно, затем на небе появятся облака и пройдет дождь. В воскресенье будет преимущественно без осадков.

Атмосферное давление в понедельник составит 756–757 миллиметров ртутного столба. К вечеру вторника оно поднимется на три-четыре пункта. Со среды по пятницу давление увеличится до 764 миллиметров.

В понедельник ожидается западный ветер с порывами 3–6 метров в секунду, во вторник — северо-восточный, 1–4 метра в секунду, в среду и четверг — юго-восточный и южный, 2–5 метров в секунду. В пятницу подует южный ветер с порывами до 3 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 1 по 7 сентября

В Москве самую жаркую погоду в период с 1 по 7 сентября за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в 1890 году. Тогда 3 сентября воздух прогрелся до +32,3 градуса.

До рекордной отметки +31,5 градуса столбики термометров в Москве поднимались 5 сентября 1897-го и 7 сентября 1938 года. Также в 1938-м выдались самые жаркие за всю историю метеонаблюдений в городе 1, 4 и 6 сентября, когда температура воздуха поднималась соответственно до +30,8, +29,5 и +29,4 градуса.

Самое жаркое 2 сентября в Москве было в 1995 году. Тогда воздух прогревался до +28,7 градуса.

Самым холодным днем недели стало 7 сентября 1900 года. В тот день в городе подморозило до –1 градуса. С тех пор более низкой температуры в этот день в Москве не наблюдалось. В 1901 году выдалось самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 4 сентября — температура воздуха составила +0,8 градуса.

В 1943 году был зарегистрирован суточный температурный минимум для 5 сентября с показателем +0,9 градуса. Еще один рекорд в Москве был установлен в 1949 году для 6 сентября, когда похолодало до +1,2.

В 1939 году была зафиксирована самая низкая температура для 3 сентября. В тот день в Москве похолодало до +1,5 градуса. В 1942-м рекордный температурный минимум был обновлен для 2 сентября, когда столбики термометров показали +1,9.

1 сентября в Москве суточный температурный минимум не обновлялся с 1880 года. В тот день воздух в городе остыл до аномальных +2,1 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 1 по 7 сентября

Самым теплым днем недели с 1 по 7 сентября за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 1 сентября 1992 года с температурным максимумом +30. На один градус меньше было в городе 5 сентября 1968-го — показатель +29 градусов стал самым высоким для этой даты.

До +28 воздух в городе на Неве прогревался 2 сентября 1963 года, 3 и 4 сентября 2024-го, а также 6 сентября 1967 года. Еще один суточный температурный максимум в Петербурге был установлен 7 сентября 2018-го, когда столбики термометров поднялись до отметки +27 градусов.

Холоднее всего в Ленинграде было 5 и 6 сентября 1961 года, а также 7 сентября 1953-го. В эти дни температура воздуха опустилась до аномальных +3 градусов.

В остальные дни недели суточный минимум составлял +3 градуса. Такая температура наблюдалась в городе на Неве 1 сентября 1993-го, 2 сентября 1972 года, а также 3 и 4 сентября 1901-го.

