Синоптик предупредил об экстремальных ливнях и подтоплениях в 12 регионах

Сильные дожди осенью грозят подтоплением в 12 регионах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах осадков ожидается больше, чем в сентябре прошлого года, передает Lenta.ru.

Согласно прогнозам синоптика, в Москве в начале сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге также пройдут осадки, но их объем не превысит многолетние нормы.

Выше обычного уровня дожди выпадут в Бурятии, Иркутской области, Забайкалье, Туве, на юге Амурской области и севере Якутии. На Дальнем Востоке сентябрь будет отличаться резкой сменой погоды: в Приморье, на Сахалине и юге Хабаровского края возможны сильные дожди и перепады температур. Экстремальные осадки прогнозируются на Кубани и Ставрополье.

Ранее Вильфанд рассказал, что 1 сентября температура по всей России превысит климатическую норму. По его данным, в Москве ожидаются летние показатели до плюс 24 градусов днем благодаря приходу теплых южных воздушных масс. При этом осадков и резких перепадов атмосферного давления синоптик не прогнозировал.