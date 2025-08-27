День знаний — 2025
27 августа 2025 в 18:54

Россиянам пообещали теплое начало сентября

Вильфанд: температура воздуха 1 сентября превысит норму почти по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха 1 сентября превысит норму почти по всей территории России, заявил Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В частности, по его словам, в Москве погода в этот день будет летней: днем показатели термометра достигнут плюс 22-24 градусов, а ночью опустятся до плюс 13-15 градусов.

То есть на самом деле не бабье, а просто лето в начале сентября. <…> На всей территории практически 1 сентября температура будет выше нормы, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что тепло связано с перемещением в Россию южных воздушных масс. Он отметил, что повысится атмосферное давление, осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд заявил, что к Камчатке приближается мощный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. Он добавил, что непогода также ожидается на Сахалине и Курильских островах.

До этого специалисты Foreca сообщили, что с 1 по 3 сентября в Москве ожидается плюс 23–25 градусов. При этом жителей столицы предупредили, что на город надвигается мощная гроза, которая придет в среду, 3 сентября.

