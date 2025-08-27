Жителей Камчатки предупредили о приближении разрушительного урагана Вильфанд: порывы ветра на Камчатке будут достигать 47 метров в секунду

Мощный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду приближается к Камчатке, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, непогода также ожидается на Сахалине и Курильских островах.

В ночь на 28 августа в Сахалинской области ожидается очень сильный дождь и ветер до 30 метров в секунду, а во второй половине ночи прогнозируется ураган на Курилах: 33-35 метров в секунду. На Камчатке еще более сложная ситуация: там восточный ветер обусловит порывы ветра до 45-47 метров в секунду, — заявил он.

По словам эксперта, столь интенсивные порывы ветра — редкое явление. Он добавил, что ураганом считается ветер со скоростью более 33 метров в секунду.

