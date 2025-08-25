Около тысячи россиян застряли в Китае из-за тайфуна «Каджики» Около тысячи россиян не могут вылететь с курорта Хайнань в Китае из-за тайфуна

Около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики», сообщает Telegram-канал SHOT. Отдыхающие вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменены рейсы в российские города.

Тайфун «Каджики» в выходные прошел по курортному острову Хайнань. В некоторых городах повалены деревья, повреждены автомобили. Отдыхающие рассказали каналу, что им пришлось укрыться от тайфуна в торговом центре, там они провели несколько часов.

От сильного ветра здания сильно шатало. У некоторых туристов случились панические атаки. Рейсы в российские города планируют возобновить, когда улучшатся погодные условия.

