Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:57

Около тысячи россиян застряли в Китае из-за тайфуна «Каджики»

Около тысячи россиян не могут вылететь с курорта Хайнань в Китае из-за тайфуна

Последствия тайфуна в городе Санья, провинция Хайнань на юге Китая Последствия тайфуна в городе Санья, провинция Хайнань на юге Китая Фото: Zhao Yingquan/XinHua/Global Look Press

Около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики», сообщает Telegram-канал SHOT. Отдыхающие вынуждены часами укрываться в торговых центрах, из-за непогоды отменены рейсы в российские города.

Тайфун «Каджики» в выходные прошел по курортному острову Хайнань. В некоторых городах повалены деревья, повреждены автомобили. Отдыхающие рассказали каналу, что им пришлось укрыться от тайфуна в торговом центре, там они провели несколько часов.

От сильного ветра здания сильно шатало. У некоторых туристов случились панические атаки. Рейсы в российские города планируют возобновить, когда улучшатся погодные условия.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании UPS едва не потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Тайбэя. Пилоту пришлось сражаться с тайфуном «Подул». Лайнер несколько раз пытался приземлиться в экстремальных условиях, что привело к опасному инциденту с повреждениями. В критический момент приземления правое крыло и один из двигателей лайнера ударились о поверхность полосы.

тайфуны
ураганы
Китай
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Астроном раскрыл подробности о мощнейшей вспышке на Солнце с начала лета
Зеленский хочет ежемесячно получать $1 млрд на закупку оружия
Бородин рассказал, почему Пугачеву не признают иноагентом
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.