Самолет на Тайване чудом избежал крушения Sun: грузовой Boeing 747 едва не разбился на Тайване во время тайфуна

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании UPS едва не потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Тайбэя, пишет The U.S. Sun. Пилоту пришлось сражаться с тайфуном «Подул». Лайнер несколько раз пытался приземлиться в экстремальных условиях, что привело к опасному инциденту с повреждениями.

Рейс 5X61, выполнявшийся бортом с регистрационным номером N613UP, вылетел из Гонконга и направился в международный аэропорт Тайбэй-Таоюань (TPE) как раз в момент удара тайфуна по острову. Пилотам потребовалось три попытки, чтобы коснуться взлетно-посадочной полосы. Во время решающего снижения мощные порывы ветра раскачивали гигантский самолет из стороны в сторону, заставляя его опасно крениться.

В критический момент приземления правое крыло и один из двигателей лайнера ударились о поверхность полосы. Столкновение было настолько сильным, что в воздух вылетел сноп искр. Несмотря на это экипажу удалось сохранить контроль и завершить руление. Чудом обошлось без пострадавших.

