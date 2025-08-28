«Июльская погода»: россиянам пообещали аномальную жару в последние дни лета

Аномальная жара накроет практически всю Россию в грядущие выходные, 30 и 31 августа, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, лето будет «бушевать» в Центральном федеральном округе, но жарче всего будет на юге страны.

Так, в Ростовской области в субботу и воскресенье столбики уличных термометров покажут +35 градусов, что на пять-семь единиц выше нормы, отметил синоптик. В Краснодарском крае прогнозируется повышение температуры до +36 градусов. В Тверской, Московской, Смоленской, Владимирской областях ожидается от +24 до +29 градусов, уточнил Вильфанд.

Это настоящая июльская погода, — подчеркнул он.

В Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах температура будет от +20 до +27 градусов. На Таймыре, в Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края воздух прогреется до +24-26 градусов. На Дальнем Востоке, в Якутии, температура до конца месяца не опустится ниже +23-27 градусов, резюмировал специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что температура воздуха 1 сентября превысит норму почти по всей территории страны. В частности, в Москве погода в этот день будет летней: днем показатели термометра достигнут +22–24 градусов, а ночью опустятся до +13–15 градусов, сказал он.