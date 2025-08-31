День знаний — 2025
31 августа 2025 в 09:37

Предпоследний день лета побил температурный рекорд XXI века

Синоптик Позднякова: 30 августа стало самым теплым днем августа в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

30 августа в Москве и Подмосковье оказалось самым теплым днем в текущем месяце, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. По ее словам, температура воздуха на станции ВДНХ достигала 28,8 градуса.

На карте видно, что на всей территории максимальная температура воздуха была в пределах 28–30 градусов, — отметила она.

Синоптик подчеркнула, что столь высокие показатели сделали этот день самым теплым 30 августа в XXI веке. Позднякова также прогнозирует, что 31 августа этот температурный рекорд может быть побит.

Тем временем Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что очень теплая погода в столице задержится 1 сентября. На День знаний дети смогут пойти в школы легко одетые: ожидается плюс 23–25 градусов, местами возможен небольшой дождь. В дальнейшем в Москве существенно похолодает: во вторник ожидается лишь плюс 19–21 градус при переменной облачности.

Как считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, россиянам не стоит спешить менять гардероб в последние дни августа, несмотря на потепление. По его словам, земля и воздух за последнюю неделю успели остыть, поэтому жары не будет.

погода
температуры
синоптики
Татьяна Позднякова
Москва
