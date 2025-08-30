Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября

В начале сентября погода в Москве резко изменится, начнется осень. Сколько градусов будет в столице 1 сентября, как похолодает на неделе, чего ждать от погоды в начале осени?

Какая погода пришла в Москву к 30 августа

30 августа в Москву вернулась июльская жара: к 12:00 воздух в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, прогрелся до плюс 25,8 градуса. За весь август теплее были только три дня в начале месяца, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом в центре Москвы температура начала превышать отметку в плюс 27 градусов.

Леус указывает, что Москва сейчас находится в теплом секторе циклона, который не грозит дождями, но принес тепло.

«В небе над регионом будут проплывать разрозненные поля тонких облаков, которые не смогут стать причиной дождей, и солнечные лучи вместе в южными ветрами заметно повысят температурный фон. День может стать одним из самых теплых в августе. Температура воздуха — плюс 27–29 градусов, по области — плюс 25–30. Атмосферное давление около нормы», — указал Леус в своем Telegram-канале.

Теплая погода задержится в Москве на все выходные.

Какую погоду ждать в Москве 1 сентября и в начале недели

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что очень теплая погода в столице задержится 1 сентября. На День знаний дети смогут пойти в школы легко одетые: ожидается плюс 23–25 градусов, местами возможен небольшой дождь.

В дальнейшем в Москве существенно похолодает: во вторник ожидается лишь плюс 19–21 градус при переменной облачности. Специалисты Foreca считают, что температура не поднимется выше плюс 17–18.

Кроме того, на первой неделе сентября начнет сильно холодать по ночам: так, в ночь на 4 и 5 сентября ожидается похолодание до плюс 7–8 градусов. При этом осадков не ожидается: по данным Foreca, в начале сентября погода в Москве будет безоблачной, с 4 сентября днем будет до плюс 20 градусов.

Долговременный прогноз «Метеоновости» предполагает, что к середине сентября в Москве существенно похолодает.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, как начнется сентябрь

30 августа Санкт-Петербург оказался в самом центре циклона, пишет Леус. Ждать тепла в ближайшие дни не приходится.

«Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут дожди. Температура воздуха плюс 19–21 градус, по области — плюс 18–23. Атмосферное давление ниже нормы. В воскресенье ближе к вечеру небольшие дожди, ночью — плюс 14–16, днем — плюс 18–20 градусов», — пишет Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поясняет: через регион проходит атмосферный фронт, за которым в воскресенье вечером придет новый циклон. Тем не менее атмосфера, по его словам, «настраивается на антициклон».

«Первая неделя сентября в нашем регионе будет очень даже приличной. Отличная теплая и сухая погода не только в Санкт-Петербурге, но и по всей территории Ленинградской области продержится большую часть недели. 1 сентября ночью циклон успеет уйти с территории Ленинградской области, и погода улучшится. С утра осадков не должно быть, солнце днем появится и воздух прогреется до плюс 20 градусов. Утром, в районе 9–10 часов, температура воздуха плюс 15–16 градусов», — сообщил Колесов в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что погода в Санкт-Петербурге улучшится к 2 сентября: температура воздуха достигнет плюс 20, тучи рассеются. К пятнице, при растущей температуре воздуха, в Петербург придет новый циклон с дождями и ливнями. При этом похолодания не ожидается, а к 7 сентября температура вырастет до плюс 23 градусов.

