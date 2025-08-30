Заморозки, мокрый снег, ветер: погода в России на неделе 1–7 сентября Гидрометцентр: осень начнется одновременно с жары и заморозков

Осень начнется с довольно теплых дней в центре Европейской России, а на юге и Северном Кавказе прогнозируется жара. Сильные дожди ожидаются на Северо-Западе, в Сибири и Приморье. На Чукотке по ночам уже начались заморозки. О погоде в РФ на неделе с 1 по 7 сентября NEWS.ru рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Как начнется учебный год в столице и соседних регионах

В Москве 1 сентября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 14–16 градусов, в центре города до +19, днем — плюс 24–26, что выше климатической нормы на три-четыре градуса. Во вторник, 2 сентября, также без осадков, ночью плюс 10–15 градусов, днем — 19–24. В среду ночью на один градус станет прохладнее, днем также до +24. Такая же температура сохранится до конца недели, местами будут идти кратковременные дожди.

В Центральном федеральном округе погода ожидается теплой, в основном с небольшими и кратковременными дождями. А в начале недели преимущественно без осадков. По ночам в Смоленской, Тверской, Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Брянской, Тульской и Рязанской областях плюс 11–17 градусов, днем — плюс 24–29, местами до +30. С середины недели начнется небольшое понижение температуры на два — четыре пункта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральном Черноземье (Курской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях) дожди маловероятны, но местами возможны кратковременные локальные осадки. По ночам плюс 12–17 градусов, днем в начале недели — плюс 25–30, ближе к выходным — 22–27 градусов выше нуля.

Где стоит готовиться к ливням с грозами

В Северо-Западном федеральном округе в начале недели ожидаются ливневые дожди с грозами, особенно в Псковской, Новгородской и Архангельской областях. К середине периода осадки станут менее интенсивными. Температура воздуха в этих регионах, а также в Карелии, Мурманской, Калининградской, Ленинградской областях и Петербурге по ночам в понедельник, вторник и среду будет находиться в диапазоне от +8 до +14 градусов, днем — плюс 16–21. Во второй половине периода потеплеет на два-три градуса.

В Республике Коми и Ненецком автономном округе прохладнее: в ночные часы плюс 4–10 градусов, днем — плюс 15–20. В понедельник и вторник местами дожди, затем преимущественно без осадков.

Насколько жарко будет на Волге и Кавказе

На севере Приволжского федерального округа (в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях) прогнозируются дожди. В ночные часы столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, днем — в диапазоне от +18 до +23.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях местами возможны дожди. По ночам температура воздуха плюс 11–16 градусов, в отдельные дни до +18, днем — плюс 25–29, после 3 сентября — плюс 19–24 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Калмыкии, Адыгее, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях в начале периода сохранится жаркая и сухая погода. По ночам 17–22 градуса, днем — 30–36. Во второй половине недели днем 27–32 градуса.

Примерно такая же ситуация прогнозируется в республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае. Здесь ожидается 18–23 градуса по ночам, в дневные часы — от +30 до +36. К выходным температурный фон понизится примерно на три градуса. Осадки не ожидаются.

В каких регионах будет дождливо и ветрено

На севере Урала (в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах) ночные температуры будут держаться в диапазоне от +6 до +11 градусов, днем — плюс 16–21. Дожди в начале недели пройдут местами, в среду они ожидаются повсеместно.

Больше дождей и немного прохладнее будет в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях. Температура воздуха здесь по ночам плюс 5–10 градусов, днем — всего 15–20.

На севере Красноярского края (в Эвенкии и на Таймыре, а также в Туруханском районе) по ночам не выше +10 градусов, в дневные часы — порядка плюс 14–19. Существенных осадков не ожидается.

Обширный регион, включающий Республику Алтай, Алтайский край, Тыву, Хакасию, центр и юг Красноярского края, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, окажется под влиянием атмосферных фронтов. Это значит, что здесь повсеместно пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывами ветра до 22 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 7–13 градусов, днем — 16–22.

В Иркутской области по ночам плюс 5–10 градусов, днем — 18–23. К концу недели в дневные часы похолодает до 14–19 градусов. Осадков здесь будет много начиная с понедельника.

Где будут заморозки и мокрый снег

В Забайкалье и Бурятии по ночам плюс 8–13 градусов, днем — 18–25. Облачно, временами кратковременные дожди.

В Якутии по ночам плюс 4–9, днем — 14–19 градусов, ближе к выходным — 10–15. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

На Чукотке и в Магаданской области прогнозируются ночные заморозки — от −1 до +4 градусов, днем — плюс 7–12. Местами пройдет дождь, не исключен мокрый снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На севере Хабаровского края по ночам плюс 3–8 градусов, днем — плюс 14–19, местами небольшие дожди. На юге Хабаровского края, в Амурской и Еврейской автономной областях дожди, по ночам плюс 8–13 градусов, днем — в диапазоне от +18 до +24 градусов.

В каких регионах Дальнего Востока сохранится тепло

В Приморском крае и на Сахалине сохранится теплая и дождливая погода. По прогнозам Гидрометцентра, по ночам в этих субъектах в начале недели ожидается 15–20, со вторника — 13–18, днем 21–26. При этом дневная температура к концу недели здесь повысится местами до +29 градусов.

Читайте также:

Нескончаемые дожди: почему климат в Москве стал таким дождливым?

Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

Какой будет погода 1 сентября? Прогноз для Москвы и СПб, возвращение жары

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит