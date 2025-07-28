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28 июля 2025 в 18:00

Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь

Куда сходить в Москве в дождь Куда сходить в Москве в дождь Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дождливая погода — не повод отказываться от планов, особенно в таком культурно насыщенном городе, как Москва. Если на улице непогода, это прекрасный шанс провести день с пользой: посетить музеи, выставки или научные центры. Такие выходы не только развлекают, но и развивают как детей, так и взрослых.

Ниже собраны надежные, проверенные места, где будет интересно всей семье, независимо от возраста и интересов. Рассказываем, куда сходить в Москве в дождь.

Куда сходить в Москве в дождь — взрослым и с детьми

1. Музеи

  • Дарвиновский музей. Многогранная экспозиция о природе, животном мире и об эволюции. Есть детские зоны, квесты, медиаинсталляции. Особенно интересен детям 6–14 лет.

  • Московский музей космонавтики. Вы увидите интерактивные залы, макеты космических аппаратов, личные вещи космонавтов и настоящие спутники. Особенно музей интересен для школьников и подростков.

  • Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова. Уникальный музей с огромными скелетами динозавров, древних млекопитающих и морских обитателей. Захватывает и детей, и взрослых.

  • Третьяковская галерея. Вас ждут постоянные и временные выставки, удобные семейные маршруты и экскурсии. Пространство позволяет познакомить ребенка с культурой в доступной форме.

  • Музей истории Москвы. История столицы в мультимедийной и интерактивной форме: от древних времен до современности. Детям понравятся макеты и оживленные инсталляции.

Куда сходить в Москве в дождь — взрослым и с детьми Куда сходить в Москве в дождь — взрослым и с детьми Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

2. Библиотеки

  • Библиотека имени Некрасова — мультимедийное пространство со множеством любопытных мероприятий.

  • Центральная детская библиотека имени Гайдара. Одна из старейших детских библиотек России порадует фондом, кружками по интересам, играми и приятной обстановкой для чтения.

  • Библиотека графических историй № 227 — понравится любителям комиксов и манги.

  • Библиотека этнографии № 86. Здесь можно не только насладиться обширным фондом современной литературы (включая детскую!), но и посидеть в настоящем чуме!

Даже дождливый день в Москве может быть насыщенным и познавательным, если подойти к планированию с умом. Семейный поход в музей, библиотеку или научный центр — это не только способ интересно провести время, но и возможность расширить кругозор, обсудить что-то новое и просто отдохнуть от рутинных экранов.

дождь
Москва
библиотека
музеи
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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