Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь

Куда сходить в Москве в дождь

Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь

Дождливая погода — не повод отказываться от планов, особенно в таком культурно насыщенном городе, как Москва. Если на улице непогода, это прекрасный шанс провести день с пользой: посетить музеи, выставки или научные центры. Такие выходы не только развлекают, но и развивают как детей, так и взрослых.

Ниже собраны надежные, проверенные места, где будет интересно всей семье, независимо от возраста и интересов. Рассказываем, куда сходить в Москве в дождь.

Куда сходить в Москве в дождь — взрослым и с детьми

1. Музеи

Дарвиновский музей. Многогранная экспозиция о природе, животном мире и об эволюции. Есть детские зоны, квесты, медиаинсталляции. Особенно интересен детям 6–14 лет.

Московский музей космонавтики. Вы увидите интерактивные залы, макеты космических аппаратов, личные вещи космонавтов и настоящие спутники. Особенно музей интересен для школьников и подростков.

Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова. Уникальный музей с огромными скелетами динозавров, древних млекопитающих и морских обитателей. Захватывает и детей, и взрослых.

Третьяковская галерея. Вас ждут постоянные и временные выставки, удобные семейные маршруты и экскурсии. Пространство позволяет познакомить ребенка с культурой в доступной форме.

Музей истории Москвы. История столицы в мультимедийной и интерактивной форме: от древних времен до современности. Детям понравятся макеты и оживленные инсталляции.

Куда сходить в Москве в дождь — взрослым и с детьми Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

2. Библиотеки

Библиотека имени Некрасова — мультимедийное пространство со множеством любопытных мероприятий.

Центральная детская библиотека имени Гайдара. Одна из старейших детских библиотек России порадует фондом, кружками по интересам, играми и приятной обстановкой для чтения.

Библиотека графических историй № 227 — понравится любителям комиксов и манги.

Библиотека этнографии № 86. Здесь можно не только насладиться обширным фондом современной литературы (включая детскую!), но и посидеть в настоящем чуме!

Даже дождливый день в Москве может быть насыщенным и познавательным, если подойти к планированию с умом. Семейный поход в музей, библиотеку или научный центр — это не только способ интересно провести время, но и возможность расширить кругозор, обсудить что-то новое и просто отдохнуть от рутинных экранов.