Грибные дожди и тепло до +25? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в Москве пройдут дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице с 1 по 3 сентября, ждать ли грибных дождей и тепла до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, 1 сентября в Москву придут холодный атмосферный фронт и небольшие дожди.

«Ветер развернется на свежие северные румбы, по силе 4–9 м/с. Под утро не выше +15 градусов, на период школьных линеек — около +20 градусов тепла, дневная температура составит от +21 до +24 градусов. В последующие сутки, благодаря скандинавскому антициклону, снова распогодится, ночами посвежеет до +10–13, в дневные часы — +18–21. Это настоящее бабье лето», — рассказал метеоролог.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что утро в первый осенний день в российской столице будет достаточно прохладным.

«В Москве 1 сентября будет переменная облачность. В утренние часы, где-то до полудня, будет малооблачно, потом небо будет затягиваться облаками, но обойдется, скорее всего, без осадков. Что касается температуры воздуха, максимальные ее значения в дневные часы будут приближаться к отметке в +20 градусов. Ночью температура будет около +13 градусов. Соответственно, после восхода солнца, к 9 часам, воздух прогреется до 14–16 градусов», — уточнил он.

По данным метеосервисов, 1 сентября в Москве начнется с ясной погоды и постепенного прогрева воздуха. Ночью температура составит +15–16 градусов, к утру достигнет +19 градусов, а днем поднимется до +26 градусов. Ветер будет северо-западного направления, а атмосферное давление стабилизируется на уровне 745–747 мм ртутного столба.

Во вторник, 2 сентября, сохранится солнечная погода с незначительным похолоданием. Ночные показатели составят +13–15 градусов, дневные — +22–26 градусов. Ветер усилится до 3–4 м/с северного направления, а давление постепенно повысится до 750 мм ртутного столба. Облачность будет минимальной.

В среду, 3 сентября, утро начнется с +15 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градусов. К вечеру возможна переменная облачность и даже слабый дождь после 21:00, хотя вероятность осадков остается низкой. Ветер сохранится на уровне 2–3 м/с восточного направления.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели прогнозируются грибные дожди и тепло до +25 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Первые три дня сентября в Санкт-Петербурге ожидаются теплыми и преимущественно солнечными с температурными показателями выше климатической нормы для этого времени года.

Понедельник, 1 сентября, станет началом продолжительного периода ясной погоды. Дневная температура достигнет +19 градусов, ночная опустится до +12 градусов. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, ветер будет умеренным, 4 м/с, восточного направления. Осадки не прогнозируются — вероятность дождя не превышает 4%.

Во вторник, 2 сентября, в Северной столице сохранится идеальная погода для прогулок по городу. Температурные показатели будут колебаться от +10 градусов ночью до +19 градусов днем. Утренние часы начнутся с ясной погоды, а к полудню воздух прогреется до +21 градуса. Ветер останется легким, 2–3 м/с, восточного и юго-восточного направлений.

Среда, 3 сентября, станет самым теплым днем в этом периоде. Дневная температура достигнет +20–22 градусов, ночная составит +9–11 градусов. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 762–764 ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

