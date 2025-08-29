Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии после перелома ноги, официально признана без вести пропавшей, поиски приостановлены. В чем причина, какие еще последние новости о ситуации известны сегодня, 29 августа?

Что известно о ситуации с Наговицыной 29 августа, жива ли она

Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов уточнил, что решение о признании Натальи Наговицыной без вести пропавшей обусловлено невозможностью установить ее местонахождение и состояние. Спасательные службы также считают, что провести дальнейшую операцию по поиску спортсменки не представляется возможным по причине сложных погодных условий и высоты.

По мнению спасателя и преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, Наговицына, скорее всего, уже погибла, так как находится на вершине более двух недель. Он заявил, что если выяснится, что спортсменка еще жива, то это будет «настоящим чудом».

Коллега Наговицыной Александр Ищенко, спасший ее в мае после камнепада во время восхождения на Теке-Тор, сообщил, что она поднималась на пик Победы со старой тяжелой травмой.

По его словам, во время восхождения на Теке-Тор спортсменка получила двойной перелом ноги, и эту травму нельзя вылечить за два месяца, чтобы идти на семитысячник. Ищенко считает, что Наговицына могла скрыть перелом от гида.

«Она поступила безответственно. Спасая ее, погибали люди. Человек сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех», — высказался он MSK1.RU.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин также рассказал, что сразу три гида запретили Наговицыной подъем в горы из-за ее низкого уровня подготовки.

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — пояснил он.

Киргизский альпинист Илим Карыпбеков отметил, что напарника застрявшей на пике Победы Наговицыной Романа Мокринского нельзя обвинять в произошедшей с ней трагедии, поскольку он и так оказал ей максимальную помощь.

«Наталья сломала ногу, но Роман оказал ей первую помощь, уложил под камень. Роману было бесполезно с ней оставаться, нужно было идти за помощью», — считает он.

Карыпбеков добавил, что даже будучи уставшим, Мокринский все же смог догнать других членов группы — немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью, которые спустя время отправились на помощь Наговицыной.

