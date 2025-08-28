Погода в Москве в пятницу, 29 августа: ждать ли удущающую жару и грозы

Погода в Москве в пятницу, 29 августа: ждать ли удущающую жару и грозы

В Москве и Московской области завтра, 29 августа, прогнозируются осадки в виде умеренного дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 29 августа

В Москве завтра, 29 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

«29 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью по области местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +9 до +11 градусов, по области — от +6 до 11 градусов. Днем небольшой, по области местами умеренный дождь. Температура днем в Москве — от +21 до +23 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в конце рабочей недели в российской столице температура воздуха будет находиться в районе климатической нормы.

«В пятницу теплый атмосферный фронт принесёт в столицу небольшие дожди и приблизит показания термометров к климатической норме последних дней августа, ожидается от +20 до +22 градусов», — отметил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 29 августа в Москве ожидается теплый день с переменной облачностью. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +9 градусов ночью до +18 градусов днем, с ощущаемой температурой до +20 градусов в послеполуденные часы. Утро начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Температура в этот период составит +9–14 градусов, влажность воздуха достигнет 77–87%, а ветер будет юго-западного направления со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 751 мм рт. ст., что близко к нормальным значениям для этого времени года.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дневное время принесет небольшое потепление до +18 градусов и кратковременные прояснения. Однако вероятность дождя сохранится на уровне 64–75%, особенно в первой половине дня. Ветер останется умеренным, 4 м/с, преимущественно южного направления. Вечером и ночью температура постепенно опустится до +9–16 градусов, осадки прекратятся, но облачность сохранится.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 29 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +20 градусов.

«29 августа будет переменная облачность, днем постепенное увеличение облачности. Без существенных осадков, в конце дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, южный, слабый, днем южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, на побережье Финского залива местами до +12 градусов. Днем — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что к концу рабочей недели придет небольшое потепление.

«Погода совсем не похожа на погоду прошлого, позапрошлого года и тем более на конец самого жаркого августа 2022 года. Повышение температуры воздуха в конце рабочей недели позволит воздуху прогреваться хотя бы до +18–20 градусов, так что еще погреемся немного», — отметил метеоролог.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 августа: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 28 августа: что завтра, проблемы с нервной системой

Исчезновение пловца Свечникова: последние новости 28 августа, жив ли