День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:14

Погода в Москве в пятницу, 29 августа: ждать ли удущающую жару и грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 29 августа, прогнозируются осадки в виде умеренного дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 29 августа

В Москве завтра, 29 августа, в дневное время столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

«29 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью по области местами небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +9 до +11 градусов, по области — от +6 до 11 градусов. Днем небольшой, по области местами умеренный дождь. Температура днем в Москве — от +21 до +23 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в конце рабочей недели в российской столице температура воздуха будет находиться в районе климатической нормы.

«В пятницу теплый атмосферный фронт принесёт в столицу небольшие дожди и приблизит показания термометров к климатической норме последних дней августа, ожидается от +20 до +22 градусов», — отметил метеоролог.

По информации метеорологических центров, 29 августа в Москве ожидается теплый день с переменной облачностью. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +9 градусов ночью до +18 градусов днем, с ощущаемой температурой до +20 градусов в послеполуденные часы. Утро начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Температура в этот период составит +9–14 градусов, влажность воздуха достигнет 77–87%, а ветер будет юго-западного направления со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 751 мм рт. ст., что близко к нормальным значениям для этого времени года.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дневное время принесет небольшое потепление до +18 градусов и кратковременные прояснения. Однако вероятность дождя сохранится на уровне 64–75%, особенно в первой половине дня. Ветер останется умеренным, 4 м/с, преимущественно южного направления. Вечером и ночью температура постепенно опустится до +9–16 градусов, осадки прекратятся, но облачность сохранится.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 29 августа

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа в Санкт-Петербурге воздух прогреется только до +20 градусов.

«29 августа будет переменная облачность, днем постепенное увеличение облачности. Без существенных осадков, в конце дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, южный, слабый, днем южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, на побережье Финского залива местами до +12 градусов. Днем — от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что к концу рабочей недели придет небольшое потепление.

«Погода совсем не похожа на погоду прошлого, позапрошлого года и тем более на конец самого жаркого августа 2022 года. Повышение температуры воздуха в конце рабочей недели позволит воздуху прогреваться хотя бы до +18–20 градусов, так что еще погреемся немного», — отметил метеоролог.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 августа: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 28 августа: что завтра, проблемы с нервной системой

Исчезновение пловца Свечникова: последние новости 28 августа, жив ли

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.