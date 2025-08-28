День знаний — 2025
28 августа 2025 в 15:22

Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну

Альпинист Карыпбеков: напарник Наговицыной оказал ей максимальную помощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напарника застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговицыной Романа Мокринского нельзя обвинять в произошедшей с ней трагедии, заявил на своем YouTube-канале киргизский альпинист Илим Карыпбеков. По его словам, мужчина оказал ей максимальную помощь.

Наталья сломала ногу, но Роман оказал ей первую помощь, уложил под камень. Роману было бесполезно [с ней] оставаться, нужно было идти за помощью, — подчеркнул собеседник агентства.

Карыпбеков уточнил, что даже будучи уставшим, Мокринский все же смог догнать других членов группы — немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью, которые спустя время отправились на помощь россиянке. Лишний час, проведенный на высоте в семь тысяч метров, опасен, поэтому напарнику альпинистки не было смысла там оставаться, добавил специалист.

За ним нет никакой вины, — резюмировал Карыпбеков.

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что если Наговицына, которая находится на пике Победы больше двух недель, еще жива, то это настоящее чудо. При этом сам Киселев убежден, что россиянка, скорее всего, уже погибла.

Наталья Наговицына
горы
альпинисты
происшествия
