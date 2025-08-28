Застрявшей на пике Победы Наговицыной запретили подъем сразу три гида

Сразу три гида запретили подъем в горы российской альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение было обусловлено низким уровнем ее подготовки. Несмотря на это, Наговицына все же собрала команду, которая оказалась неслаженной, отметил Пятницин.

Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной, — сказал собеседник агентства.

Наговицына находится на пике Победы с 12 августа. Альпинистка сломала ногу при восхождении на вершину. Попытки ее спасти оказались безрезультатными.

Ранее спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев выразил мнение, что если Наговицына еще жива, то это настоящее чудо. Он убежден, что альпинистка, скорее всего, уже погибла. При этом добраться до нее нельзя ни пешком, ни на вертолете.