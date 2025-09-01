День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 11:19

Названы два реальных варианта спасения Наговициной

Альпинистка Пиунова: спасти Наговицину могли десять подготовленных мужчин

Пик Победы в Киргизии Пик Победы в Киргизии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десять акклиматизированных здоровых мужчин могли бы спасти с пика Победы в Киргизии российскую альпинистку Наталью Наговицину, считает член Федерации альпинизма Анна Пиунова. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что в момент трагедии таких людей рядом не оказалось. Также альпинистку можно было убедить спуститься к обелиску на высоте 7000 метров, считает эксперт.

Возможно, сразу после срыва ее можно было убедить сползти до обелиска и оставить там ждать спасателей, — написала эксперт.

Она уточнила, что это место было бы более безопасным для ожидания помощи: там можно пережидать непогоду, а также есть площадка, куда в теории мог бы приземлиться вертолет. Пиунова добавила, что сразу после происшествия можно было попытаться организовать поиск вертолета и пилотов, обладающих опытом полетов на такой высоте.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин ранее заявил, что Наговицина не смогла спуститься самостоятельно из-за перелома ноги. По его словам, необходимо учитывать болевой порог человека.

Наталья Наговицина
альпинизм
происшествия
горы
Киргизия
