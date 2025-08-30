Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?

В Московском регионе в субботу резко повысится температура воздуха, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице сегодня, 30 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 августа

Тишковец пообещал москвичам настоящее субтропическое лето в последние дни августа.

«В выходные большая часть Русской равнины будет находиться во власти погожего антициклона, центр которого в субботу переместится в Оренбуржье, а в воскресенье — к берегам Аральского моря. Температурный фон существенно повысится. В столичном регионе последние выходные лета в метеорологическом отношении будут лучшими за весь август!» — написал синоптик.

По словам Тишковца, гребень антициклона подарит москвичам и жителям Центральной России идеальную солнечную и сухую погоду, в разгар дня в субботу потеплеет до плюс 26–29 градусов, в воскресенье, 31 августа, воздух прогреется до плюс 27–30 градусов, что на 7–10 градусов выше положенной в конце лета климатической нормы.

«По метеостатистике так жарко лето прощается с москвичами в среднем не чаще 1 раза в 15 лет! Ветер юго-западный, южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст.», — добавил специалист.

Теплая погода сохранится и в первую неделю сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в Москве с 2 сентября и до конца недели будет примерно на 2-3 градуса выше нормы. Это означает, что ночью прогнозируется 10–14 градусов, а дневные температуры составят 19–24 градуса», — сказал он.