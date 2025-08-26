Школы в России закроют из-за новой волны ковида? Правда ли это, инсайды

В России растет число заражений новым штаммом коронавируса «стратус». Ходят слухи, что уже в сентябре школы могут перевести на удаленку. Правда ли это, что известно о заражениях, будут ли вводить удаленку в школах?

Что известно о введении удаленки в школах РФ, откуда идут эти слухи

Источники в Минздраве заявили, что уже в сентябре российские школы могут перевести на дистанционное обучение из-за нового штамма коронавируса «стратус», утверждает «инсайдерский» Telegram-канал INSIDER BLACK. По версии канала, российские власти считают ситуацию серьезной, поскольку рост заражений фиксируется во всех крупных регионах, а вакцины от «стратуса» пока нет.

«Кремль предпочел не афишировать эпидемию и называть ее „сезонным гриппом“, чтобы не вызвать паники. В Минздраве уже подготовили рекомендации о частичном переходе на дистанционку в школах. Первым шагом может стать перевод отдельных классов, где зафиксированы вспышки, с дальнейшим расширением на все параллели. Инсайдеры подчеркивают: в случае резкого роста графиков после 1 сентября власти будут вынуждены запустить масштабный перевод школьников на дистанционку», — утверждает INSIDER BLACK.

По данным Telegram-канала, без дистанционного обучения распространение «стратуса» уже не остановить.

Насколько опасен штамм «стратус», сколько заболевших в России, опасность для детей

Никаких официальных заявлений о возможности перевода школ на дистанционное обучение российские власти не делали. Между тем заболеваемость «стратусом» действительно растет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Количество случаев заражения „стратусом“ каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», — предупредила главный санитарный врач России 23 августа.

Новый штамм коронавируса «стратус» выявили британские ученые в начале июля 2025 года. По данным Роспотребнадзора, к концу июля он проник в Россию. Врачи отмечают, что «стратус» очень заразный, однако вызываемое им заболевание протекает легче и вызывает меньше осложнений.

Ключевым симптомом заболевания «стратусом» называют осиплость голоса, наблюдающуюся более чем у 70% заболевших. Она развивается уже на первый или второй день после заражения.

Профессор МГУ вирусолог Алексей Аграновский заверил, что особой угрозы для здоровья россиян «стратус» не представляет. При этом уберечься от него будет трудно.

«Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, к счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. Потом штамм „стратус“ будет вытеснен, потому что иммунная прослойка увеличится. Так что ничего нового ровным счетом не произошло», — заявил Аграновский.

Случаи заражения штаммом коронавируса «стратус» зарегистрированы в России в Москве (54% всех случаев), Подмосковье, Магаданской и Свердловской областях (количество заражений резко выросло за минувшую неделю), Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областях, а также в Бурятии. Прогнозируется появление «стратуса» в Ростовской области.

Где в России школьники остаются на дистанционном обучении

Между тем в России есть ряд регионов, где школьники вынуждены оставаться на дистанционном обучении. Это прифронтовые регионы, где учащиеся не могут учиться очно из-за обстрелов ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин на прямой линии с населением заявил, что с 1 сентября дистанционное обучение сохранится в 53 школах в Горловке и Ясиноватой: несмотря на улучшение оперативной обстановки, в этих районах остается слишком опасно.

Глава Министерства образования и науки ЛНР Иван Кусов сообщил, что около 40 школ в республике с 1 сентября не начнут работу в очном режиме: удалось запустить школы в Северодонецке, однако в Лисичанске, Рубежном и прежде всего Сватово слишком опасно.

В Курской области дистанционное обучение сохранится в девяти районах, сообщили в правительстве региона.

Министр образования и науки Херсонской области Людмила Ковтун рассказала, что 765 школьников будут учиться дистанционно, а две школы пришлось перевести на базу других образовательных учреждений, поскольку их здания уничтожены ударами ВСУ.

