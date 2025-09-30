В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ

Три школы в Липецке перешли на дистанционный режим обучения из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ, передает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу департамента образования города. Соответствующее решение будет действовать на протяжении 7–10 дней.

В издании подчеркнули, что дистанционная форма обучения применяется в том случае, если как минимум 20% школьников отсутствуют из-за заражения инфекцией. Отмечается, что на прошлой неделе в Липецкой области зафиксировали 4550 случаев заболевания ОРВИ, при этом на областной центр пришлось 2548 — это 56% от общего числа.

Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ в России к 23 сентября увеличилась почти на 30%. За неделю число заразившихся достигло 900 тыс. Медики связали рост с окончанием отпусков и возвращением детей в школьные коллективы.

Также академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране, скорее всего, начнется в декабре. Он отметил, что в этом году ожидается умеренная эпидемия в зависимости от штаммового состава, а настоящий рост заболеваемости с высокими цифрами, вероятно, произойдет после школьных каникул.