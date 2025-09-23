«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 10:52

Заболеваемость ОРВИ в России увеличилась почти на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последнюю неделю в России число заболевших ОРВИ выросло почти на 30%, превысив 899 тысяч случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Медики связывают рост с окончанием отпусков и возвращением детей в школьные коллективы.

В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. За последнюю неделю зарегистрировано более 899 тысяч случаев. Такая динамика характерна для данного сезона и связана с окончанием отпусков и формированием организованных детских коллективов, — говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом за неделю составило 14,8 тысячи. В ведомстве призвали россиян не забывать о профилактике заболеваний, проветривать помещения, мыть руки с мылом и обращаться к врачам при первых же симптомах.

Ранее академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, скорее всего, начнется в декабре. Онищенко отметил, что в этом году ожидается умеренная эпидемия в зависимости от штаммового состава, а настоящий рост заболеваемости с высокими цифрами, вероятно, произойдет после школьных каникул.

