Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм коронавируса «стратус»

Новый штамм коронавируса «стратус» является производным «омикрона», сообщил врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в ходе брифинга на тему: «Медицинские итоги лета: как защитить ребенка от вирусов в новом учебном сезоне?». По словам эксперта, очередной вариант COVID-19 не объявлен пандемическим штаммом, передает корреспондент NEWS.ru.

Коронавирус не ушел. Он продолжает циркулировать. <…> На самом деле, «стратус» — это субвариант ковида. Он является производным «омикрона», который два года циркулирует в человеческой популяции. <…> Первый случай был зарегистрирован 27 января 2025 года в Канаде. К нам в Россию этот «стратус» пришел в июне. <..> За ним следят. Следят за тяжестью клинических проявлений. Он не объявлен пандемическим штаммом, — заявил академик.

По словам Онищенко, его научное название — XFG. Он отметил, что Пекинский университет внимательно изучил «стратус». Новый штамм возник из двух существующих субвариантов: LF.7 и LP 8.1.2, которые тоже никуда не делись и продолжают циркулировать, добавил академик.

Вот эти два субварианта «омикрона» объединились генетически, и появился «стратус», — отметил Онищенко.

Ранее терапевт Кондрахин заявил, что при новом штамме коронавирусной инфекции «стратус» не наблюдается резкого повышения температуры, но нередко сразу появляется сильный кашель, связанный с поражением верхних дыхательных путей. По его словам, эта разновидность ковида переносится легче гриппа, но может быстро прогрессировать.