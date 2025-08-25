Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19

Дополнительная защита от нового штамма COVID-19 «стратус» понадобится пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом, заявил Общественной Службе Новостей вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, они входят в группу риска.

Вакцины есть, они сделаны не под этот штамм, но частично избавят от тяжелых последствий. Человек может вакцинироваться, если у него ослаблен иммунитет и он в группе риска, и если рекомендует врач. Мы-то прокашляемся, и все будет в порядке. А кто-то может и тяжело болеть. Вот таким людям можно вакцинироваться, — уточнил Аграновский.

По его словам, избежать заражения «стратусом» осенью, в сезон повышенной заболеваемости, будет сложно. Однако для большинства россиян этот штамм не представляет серьезной угрозы и не нанесет существенного вреда здоровью.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм COVID-19 «стратус» не отличается заразностью. По его словам, этому варианту коронавируса далеко до его предшественников во времена пандемии.