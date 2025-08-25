Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:23

Вирусолог оценил заразность нового штамма COVID-19

Вирусолог Альтштейн: штамм «стратус» не отличается особой заразностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый штамм COVID-19«стратус» не отличается заразностью, рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, переданным «Ридусом», этому варианту коронавируса далеко до его предшественников во времена пандемии.

«Стратус» — это один из многих вариантов «омикрона», но он не отличается ни особой заразностью, ни особой патогенностью. Его распространение происходит в несравнимом темпе с тем, что было в период пандемии, — сказал Альтштейн.

До этого врач-эпидемиолог Илья Косолапов заявил, что основными видами гриппа, которые придут в Россию, станут свиной и гонконгский, причем второй считается более опасным. По его словам, штаммы этих заболеваний уже стали традиционными.

Анатолий Альтштейн
вирусы
вирусологи
штаммы
