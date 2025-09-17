Вирусолог рассказал, введут ли в России локдаун из-за ОРВИ Вирусолог Альтштейн: на данный момент предпосылок для локдауна из-за ОРВИ нет

На данный момент предпосылок для локдауна из-за ОРВИ в России нет, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнул, что говорить об эпидемии можно в том случае, когда на 100 тысяч человек приходится 70 случаев заражения. По его словам, Роспотребнадзор представил цифры, которые немного выше привычных для осеннего периода, но ничего особенного в этом нет.

Противоэпидемический предел — 70 случаев ОРВИ на 100 тысяч населения. Примерно такая цифра. Она сейчас пока не превышена. Даже если ситуация изменится, она не означает автоматический локдаун. Просто введут какие-то местные меры по борьбе с инфекциями, — подчеркнул эксперт.

До этого стало известно, что за одну неделю в России резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями — на 63,8%. Заразились более 696 тысяч человек. Подчеркивалось, что среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое.