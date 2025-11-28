Тюменская область массово переводит школы на дистант

Администрация Тюменской области переводит школы региона на дистанционный формат обучения, сообщили в информационном центре правительства. Такое решение принято на фоне роста заболеваемости ОРВИ. В общей сложности меры затронут 11 муниципалитетов региона и будут действовать с 1 по 14 декабря.

Официально: в 11 муниципальных образованиях Тюменской области школьников переводят на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря. <...> Соответствующее решение принято на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, — говорится в заявлении.

Ранее жители Москвы стали жаловаться на заболевание, которое вызывает повышение температуры, кашель и боль в ушах. Вирусолог Анатолий Альтштейн признал, что эти симптомы могут сопровождать ОРВИ. Однако он подчеркнул, что в масштабах страны количество заболеваний незначительно.

Вместе с этим Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса». По данным службы, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.