28 ноября 2025 в 14:54

Тюменская область массово переводит школы на дистант

Школы Тюменской области уходят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация Тюменской области переводит школы региона на дистанционный формат обучения, сообщили в информационном центре правительства. Такое решение принято на фоне роста заболеваемости ОРВИ. В общей сложности меры затронут 11 муниципалитетов региона и будут действовать с 1 по 14 декабря.

Официально: в 11 муниципальных образованиях Тюменской области школьников переводят на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря. <...> Соответствующее решение принято на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, — говорится в заявлении.

Ранее жители Москвы стали жаловаться на заболевание, которое вызывает повышение температуры, кашель и боль в ушах. Вирусолог Анатолий Альтштейн признал, что эти симптомы могут сопровождать ОРВИ. Однако он подчеркнул, что в масштабах страны количество заболеваний незначительно.

Вместе с этим Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса». По данным службы, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

