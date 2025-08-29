День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:01

Россиян предупредили об опасности легкой одежды в последние дни лета

Онищенко: россиянам не стоит доставать летние вещи в последние выходные августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиянам не стоит спешить менять гардероб в последние дни августа, несмотря на потепление, предупредил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает LIFE.ru, земля и воздух за последнюю неделю успели остыть, поэтому жары не будет.

В ближайшие теплые дни носить летние вещи и доставать их не стоит, повторюсь, земля холодная, — заявил академик РАН.

Ранее Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса «стратус» является производным «омикрона». Его научное название — XFG. Он отметил, что Пекинский университет внимательно изучил «стратус». Новый штамм возник из двух существующих субвариантов, LF.7 и LP 8.1.2, которые тоже никуда не делись и продолжают циркулировать, добавил академик.

До этого академик РАН заявил, что отменить домашние задания в школах не получится, так как для этого нужно изменить систему образования в стране. Онищенко отметил, что нужно работать над тем, чтобы облегчить нагрузку на детей.

Россия
Геннадий Онищенко
эпидемиологи
погода
