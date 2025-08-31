Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?

Последний день лета в Москве будет жарким, солнечным и сухим, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 31 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Жуткий холод вытеснит тепло?

Какая погода в Москве сегодня, 31 августа

По информации Леуса, на погоду в Московском регионе влияет гребень антициклона, вытянувшийся с юго-востока. Благодаря ему показания термометров на 7–8 градусов превысят климатическую норму.

Температура воздуха в столице составит плюс 27–29 градусов, по области — плюс 25–30 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Коллега Леуса Евгений Тишковец ранее пообещал москвичам настоящее субтропическое лето в последние дни августа.

«В выходные большая часть Русской равнины будет находиться во власти погожего антициклона. Температурный фон существенно повысится. В столичном регионе последние выходные лета в метеорологическом отношении будут лучшими за весь август!» — сказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По его данным, антициклон подарит москвичам и жителям Центральной России идеальную солнечную и сухую погоду, в разгар дня в воскресенье воздух прогреется до плюс 27–30 градусов, что на 7–10 градусов выше положенной в конце лета климатической нормы.

«По метеостатистике, так жарко лето прощается с москвичами в среднем не чаще одного раза в 15 лет!» — добавил специалист.

Тепло сохранится и в первую неделю сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в Москве с 2 сентября и до конца недели будет примерно на 2–3 градуса выше нормы. Это означает, что ночью прогнозируется 10–14 градусов, а дневные температуры составят 19–24 градуса», — сказал он.

В понедельник, 1 сентября, после полудня в Москве местами непродолжительные дожди, ночью плюс 14–16 градусов, днем плюс 22–24 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 31 августа

Сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует малоактивный атмосферный фронт. Смещаясь в широтном направлении, он закроет небо плотными облаками и местами отметится непродолжительными дождями, рассказал Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 18–20 градусов, по области — плюс 17–22 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник ночью местами дожди и плюс 13–15 градусов, днем без существенных осадков и плюс 18–20 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик также отметил, что вчерашний день в Петербурге стал самым дождливым за все лето. За минувшую субботу в осадкомеры метеорологов на городской метеостанции Северной столицы попало 25,3 мм осадков — это новый суточный рекорд по количеству дождей для 30 августа, до этого рекордсменом был этот день в 1960 году.

