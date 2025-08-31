День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 03:15

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло

Прогноз пыльцы на 31 августа Прогноз пыльцы на 31 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последний день августа дарит москвичам неожиданное летнее тепло, но для аллергиков это палка о двух концах. Солнечная погода сейчас способствует увеличению уровня пыльцы.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Последний день августа дарит столице по-настоящему летнюю погоду. Сегодня ожидается ясное небо в первой половине дня и температура до +27°C днем. К вечеру возможен небольшой дождик, который ненадолго освежит воздух. Такая погода идеальна для прогулок, но не для тех, кто страдает от поллиноза.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 31 августа

Теплая и сухая погода продолжает менять аллергенную обстановку в городе. Уровень пыльцы остается высоким сегодня, но с небольшим улучшением.

  • Амброзия: все еще главный недруг аллергиков в конце лета. Ее все еще много. Солнечная и теплая погода идеальна для пыления, поэтому концентрация в воздухе остается значительной.

  • Злаки и полынь: их сезон окончательно завершен. Количество пыльцы в воздухе минимально и не оказывает влияния на самочувствие.

  • Плесневые грибы: есть небольшое облегчение — концентрация спор альтернарии и кладоспориума по сравнению с предыдущими днями снизилась, хотя и остается на достаточно высоком уровне. Вечерний дождь может ненадолго прибить споры к земле.

Таким образом, уровень пыльцы в воздухе по-прежнему требует внимания аллергиков. Основную угрозу продолжает представлять амброзия, чье пыление поддерживается солнечной погодой. Хоть солнышко так и манит выйти прогуляться, лучше останьтесь дома. И не забудьте о барьерных спреях и антигистаминных лекарствах!

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
злаки
полынь
Москва
прогнозы
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Путин прилетел в Китай на саммит ШОС
Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября
SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону
Как правильно пить витамины и минералы, чтобы не навредить здоровью
Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская
Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября
Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели
В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Создатели теории о «российском следе» в США могут жестко поплатиться
«Раскаялся»: экс-губернатор Сахалина признал вину во взяточничестве
США смогли распознать реальные планы Евросоюза по Украине
Эрдоган направился в Китай, где состоится встреча с Путиным
Насиловал на могилах: кладбищенский маньяк кошмарил Уфу целый год
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.