Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло

Последний день августа дарит москвичам неожиданное летнее тепло, но для аллергиков это палка о двух концах. Солнечная погода сейчас способствует увеличению уровня пыльцы.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Последний день августа дарит столице по-настоящему летнюю погоду. Сегодня ожидается ясное небо в первой половине дня и температура до +27°C днем. К вечеру возможен небольшой дождик, который ненадолго освежит воздух. Такая погода идеальна для прогулок, но не для тех, кто страдает от поллиноза.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 31 августа

Теплая и сухая погода продолжает менять аллергенную обстановку в городе. Уровень пыльцы остается высоким сегодня, но с небольшим улучшением.

Амброзия: все еще главный недруг аллергиков в конце лета. Ее все еще много. Солнечная и теплая погода идеальна для пыления, поэтому концентрация в воздухе остается значительной.

Злаки и полынь: их сезон окончательно завершен. Количество пыльцы в воздухе минимально и не оказывает влияния на самочувствие.

Плесневые грибы: есть небольшое облегчение — концентрация спор альтернарии и кладоспориума по сравнению с предыдущими днями снизилась, хотя и остается на достаточно высоком уровне. Вечерний дождь может ненадолго прибить споры к земле.

Таким образом, уровень пыльцы в воздухе по-прежнему требует внимания аллергиков. Основную угрозу продолжает представлять амброзия, чье пыление поддерживается солнечной погодой. Хоть солнышко так и манит выйти прогуляться, лучше останьтесь дома. И не забудьте о барьерных спреях и антигистаминных лекарствах!