Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 сентября, прощание с сентябрем

Последний день сентября дарит столице ясную и солнечную погоду, однако это не приносит кардинальных изменений в аллергенную обстановку. Уровень пыльцы сорняков сегодня остается низким, но споры плесени продолжают активно присутствовать в воздухе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В последний день сентября, во вторник, ожидается ясная и прохладная погода. Температура воздуха днем составит +10 °C, ночью опустится до +3 °C. Влажность воздуха в течение дня будет колебаться от 45% до 78%. Атмосферное давление сохранится на уровне 764–765 мм рт. ст. Ветер слабый, преимущественно северо-восточный.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 30 сентября

Несмотря на солнечную погоду, ситуация с аллергенами остается без существенных изменений.

Кладоспориум и альтернария сохраняют свою активность, их концентрация остается стабильно высокой, в диапазоне от 100 до 1000 единиц на кубометр. Ясная погода не способствует снижению количества спор в воздухе.

А вот уровень пыльцы трав (например, полыни) сейчас никакой, нулевой. Есть немного амброзии: это результат заносов. Серьезного влияния на здоровье уровень пыльцы в воздухе не окажет. Однако это не значит, что можно вдыхать спокойно: плесень никуда не исчезает и продолжит портить жизнь поллинозникам и в октябре.

Какие аллергены будут активны в октябре

Концентрация спор плесневых грибков может даже вырасти: они активно образуются при гниении травы и опавшей листвы. Кроме того, осенью часто обостряются реакции на пылевых клещей, особенно с началом отопительного сезона. Влияние оказывают и климатические факторы — влажность, перепады температур, ветер. У людей с бронхиальной астмой и гиперреактивностью дыхательных путей это может вызывать обострения.

Чтобы снизить риски, врачи рекомендуют:

избегать контакта с опавшей листвой, пылью и мусором в траве;

после улицы мыть обувь, менять верхнюю одежду, промывать носоглотку;

использовать барьерные средства и симптоматическую терапию по назначению врача;

следить за микроклиматом дома, включать очистители воздуха;

поддерживать кожу при атопическом дерматите регулярным уходом;

укреплять организм правильным питанием, витаминно-минеральной поддержкой и умеренной физической активностью.

С наступлением морозов количество спор плесени уменьшается, и самочувствие обычно улучшается, но при оттепелях симптомы могут возвращаться.

