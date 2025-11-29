В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины, предназначенной для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы, а также перекрестной пищевой аллергии, рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова. Первая и вторая фазы исследований завершены, что, в соответствии с действующим законодательством, позволяет зарегистрировать вакцину при условии постоянного мониторинга ее эффективности, передает РИА Новости.

Эксперты установили оптимальную дозу препарата в размере 80 микрограммов. Вакцинация проводится подкожно пять раз с интервалом в четыре недели.

Исследования стартовали в октябре, чтобы организм смог адаптироваться к предстоящему сезону пыления березы, который, как правило, начинается в апреле, а в теплые годы может наступить уже в конце марта.

