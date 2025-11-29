День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 09:00

В США раскрыли страшные последствия вакцины от COVID-19

NYT: по меньшей мере десять детей в США скончались после вакцинации от COVID-19

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По меньшей мере десять детей в США скончались после вакцинации от COVID-19, сообщает New York Times со ссылкой на служебную записку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно докладу, несовершеннолетние умерли из-за прививки. Причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы.

По меньшей мере 10 детей умерли «после и из-за» вакцинации от COVID-19. <…> Причиной смерти стал миокардит, или воспаление сердечной мышцы, — говорится в материале.

При этом в записке не содержится подробностей о возрасте детей и их медицинской истории. Также не указывается конкретный производитель использовавшейся вакцины.

Ранее директор Центра респираторных инфекций Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти заявляла, что птичий грипп способен вызвать более серьезную пандемию по сравнению с COVID-19 в случае мутации вируса. По словам специалиста, заболевание преимущественно циркулирует среди диких и домашних птиц. Ученые в настоящее время анализируют вероятность мутации вируса и его потенциальную опасность для человека.

США
вакцины
смерти
дети
коронавирус
