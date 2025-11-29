В США раскрыли страшные последствия вакцины от COVID-19 NYT: по меньшей мере десять детей в США скончались после вакцинации от COVID-19

По меньшей мере десять детей в США скончались после вакцинации от COVID-19, сообщает New York Times со ссылкой на служебную записку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно докладу, несовершеннолетние умерли из-за прививки. Причиной смерти стало воспаление сердечной мышцы.

По меньшей мере 10 детей умерли «после и из-за» вакцинации от COVID-19. <…> Причиной смерти стал миокардит, или воспаление сердечной мышцы, — говорится в материале.

При этом в записке не содержится подробностей о возрасте детей и их медицинской истории. Также не указывается конкретный производитель использовавшейся вакцины.

