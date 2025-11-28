День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:27

В Европе забили тревогу из-за пандемии, которая может быть опаснее COVID-19

Reuters: вирус птичьего гриппа способен вызвать пандемию опаснее, чем COVID-19

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Птичий грипп способен вызвать более серьезную пандемию по сравнению с COVID-19 в случае мутации вируса, сообщает Reuters со ссылкой на директора Центра респираторных инфекций Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти. По данным специалиста, заболевание преимущественно циркулирует среди диких и домашних птиц. Ученые в настоящее время анализируют вероятность мутации вируса и его потенциальную опасность для человека.

Мы опасаемся, что вирус адаптируется к млекопитающим, особенно к человеку, и станет способен передаваться от человека человеку. Тогда этот вирус станет пандемическим, — сказала Рамейкс-Вельти.

Высокопатогенный штамм птичьего гриппа уже привел к гибели огромного количества птиц за последние годы. При этом случаи заражения людей остаются редкими. Специалист отметила, что возможная пандемия птичьего гриппа может превзойти по опасности пандемию COVID-19 из-за того, что грипп характеризуется как более коварное заболевание с высоким уровнем смертности даже среди здоровых людей без хронических патологий.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что новая пандемия коронавируса может возникнуть к 2030–2031 году. Он указал на естественную цикличность эпидемических процессов. Ученый напомнил, что с момента эпидемии SARS прошло уже более 20 лет, и новая волна ожидается в соответствии с закономерностями эпидемиологии. Академик также отметил, что к тому времени будут разработаны современные вакцины.

