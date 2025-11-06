Онищенко раскрыл, когда грядет новая пандемия

Новая пандемия коронавируса ожидается к 2030–2031 году, заявил академик РАН Геннадий Онищенко на брифинге «Эпидемия гриппа: Как защитить свой иммунитет от болезни?» в пресс-центре Национальной Службы Новостей. Заместитель президента Российской академии образования отметил естественную цикличность эпидемий, передает корреспондент NEWS.ru.

Если искусственно ничего не сделают, будет к 30-му году, 31-му, — сказал Онищенко.

Ученый напомнил, что с момента эпидемии SARS прошло более 20 лет, и новая волна ожидается по естественным эпидемиологическим законам. Академик добавил, что к тому времени появятся современные вакцины, и напомнил, что Россия первой создала вакцину против COVID-19.

Ранее инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что антиковидные вакцины помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Он сослался на статью в журнале Nature. По словам специалиста, вакцина действует не против конкретной опухоли, а скорее стимулирует иммунитет в целом. Он отметил, что к таким результатам привел именно «жуткий период ковида».