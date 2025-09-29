Выбираем очиститель воздуха: на что смотреть перед покупкой

Выбираем очиститель воздуха: на что смотреть перед покупкой

Воздух внутри наших квартир часто оказывается в несколько раз загрязненнее уличного. Микроскопические частицы пыли, аллергены, летучие химические соединения и бактерии создают невидимую, но вполне реальную угрозу для здоровья. Современные устройства для очистки воздуха эффективно решают эти проблемы, превращая домашнюю среду в безопасную зону. Однако разнообразие моделей и технологий ставит потребителя перед сложным выбором. В чем заключаются отличия разных моделей и как понять, какой именно прибор вам нужен? Это руководство поможет вам разобраться в технических характеристиках и выбрать очиститель воздуха.

Для чего нужен очиститель и как понять, что он вам нужен

Очиститель воздуха регулярно попадают в рейтинг самых нужных девайсов, особенно для поллинозников. Это не предмет роскоши, а устройство, которое необходимо для создания хорошего микроклимата в помещениях. Ведь во многих из них мы проводим до 90% нашего времени. Основная задача гаджета — удалять из воздуха загрязнения различной природы: механические частицы (например, шерсть животных, пыльцу растений и обычную пыль), газообразные соединения (выхлопные газы, табачный дым, бытовую химию) и биологические загрязнители (всевозможные микроорганизмы, споры грибков, которые могут вызывать поллиноз). Перечислим симптомы, которые говорят о том, что вам нужен очиститель далее.

Насморк: постоянное чихание, заложенность носа, слезотечение без видимых причин, в том числе и в помещении.

Частые респираторные заболевания: если домочадцы часто болеют ОРВИ, это указывает на высокую концентрацию болезнетворных микроорганизмов в воздухе.

Стойкие запахи: стойкие кухонные, табачные или от домашних животных, которые не устраняются проветриванием.

Быстрое оседание пыли: быстрое появление пыльного налета даже после недавней уборки.

Плесень в помещении — плесневые грибки указывают на проблемы с микроклиматом.

Особенно необходимым становится подобный девайс для жителей мест с неблагоприятной экологической обстановкой, семей с малышами, пожилыми людьми и животными. Как выбрать очиститель воздуха для вашего дома или же квартиры — разберем подробно далее.

Зачем нужен очиститель воздуха Фото: Shutterstock/FOTODOM

Типы фильтров: какой справляется с пыльцой, а какой с запахами

Сердце любого воздухоочистителя — система фильтрации. Различные фильтры предназначены для борьбы с разными видами загрязнений. Большинство качественных моделей используют многоступенчатую систему фильтрации.

Предварительный фильтр (грубой очистки) — обычно представляет собой мелкую сетку или пористый материал. Задерживает масштабные частицы, например, шерстинки питомцев, крупную пыль, пух. Его главная задача — защита последующих элементов системы водоснабжения. Такой фильтр многоразовый, поэтому его следует постоянно промывать или очищать от загрязнений.

HEPA-фильтр (High Efficiency Particulate Air) — золотой стандарт в очистке воздуха от механических загрязнений. Именно такие очистители воздуха обычно возглавляют топы. HEPA-фильтры изготавливаются из стекловолокна или синтетических материалов, сложенных гармошкой. Они способны задерживать до 99,97% частиц размером от 0,3 микрона. Именно HEPA-фильтры наиболее эффективны против:

пыльцы растений;

мелкой пыли и пылевых клещей;

спор плесени;

бактерий и некоторых вирусов.

Класс HEPA-фильтра указывает на его эффективность: H11 задерживает 95% частиц, H12 — 99,5%, H13 — 99,95%. Для домашнего использования обычно достаточно H11-H12.

Угольный (карбоновый) фильтр — создан для борьбы с газообразными загрязнениями и запахами. Активный уголь имеет пористую структуру с огромной площадью поверхности, которая впитывает молекулы летучих соединений. Эффективен против:

табачного дыма;

кухонных запахов;

бытовых химикатов;

выхлопных газов (актуально для квартир рядом с дорогами).

Функции очистителя воздуха Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фотокаталитические фильтры применяют ультрафиолетовое излучение и катализатор (обычно диоксид титана) для разложения органических загрязнителей на неопасные компоненты — воду и углекислый газ. Отлично справляются:

с бактериями и вирусами;

летучими органическими соединениями;

токсичными веществами.

Электростатические (ионные) фильтры — создают электрическое поле, которое заряжает частицы пыли и осаждает их на пластинах. Экономичны (не требуют замены), но менее действенны против мелких частиц и могут производить небольшое количество озона.

Понимание работы каждого типа фильтра помогает решить, какой очиститель воздуха выбрать для своих конкретных нужд.

Расчет необходимой производительности (CADR) для вашей комнаты

Важнейший параметр при выборе очистителя — его производительность, которая измеряется показателем CADR (Clean Air Delivery Rate). Этот показатель указывает, какой объем чистого воздуха устройство может очистить за единицу времени. Единица измерения — кубические метры в час (м³/ч) или кубические футы в минуту (CFM).

Как рассчитать необходимый CADR, расскажем далее.

Определите объем помещения: умножьте площадь комнаты на высоту потолков.

Умножьте полученное значение на 3–5 (рекомендуемое количество полных воздухообменов в час).

Разберем на конкретном примере. Для комнаты 20 м² с потолками 2,5 м:

объем = 20 × 2,5 = 50 м³;

значит, необходимый CADR = 50 × 5 = 250 м³/ч.

Для больших помещений или комнат с высокими потолками потребуется более производительная модель. Недостаточный CADR приведет к тому, что очиститель не будет справляться со своей задачей — воздух не очищается вовремя.

Какой очиститель воздуха взять для квартиры Фото: Shutterstock/FOTODOM

При изучении рейтинга очистителей воздуха обращайте внимание не только на заявленный CADR, но и на уровень шума при работе на максимальной скорости. Некоторые производители завышают показатели, которые достигаются на некомфортном для постоянной работы режиме.

Дополнительные функции: ионизация, увлажнение, датчики

Какой очиститель воздуха выбрать для дома? Все зависит от ваших предпочтений и бюджета. Современные девайсы часто оснащаются дополнительными функциями, которые расширяют их возможности. Разберемся в них далее, чтобы вам было проще купить лучший очиститель воздуха для конкретных нужд.

Ионизация — процесс генерации отрицательно заряженных ионов. Считается, что ионизированный воздух воспринимается как более свежий (так называемый эффект «горного воздуха»), а частицы пыли быстрее оседают на поверхностях. Однако людям с астмой и респираторными заболеваниями следует использовать эту функцию с осторожностью.

Увлажнение — совмещение очистки с увлажнением воздуха. Может быть реализовано по разным технологиям: традиционное испарение, ультразвуковое распыление. Важно помнить, что такие модели требуют тщательного обслуживания — резервуар с водой может стать источником бактерий и плесени.

Умное управление — возможность управления через приложение на смартфоне, интеграция с системами умного дома, голосовое управление.

Таймер и режимы работы — программирование работы на определенное время, ночной режим (с пониженным уровнем шума и отключенной подсветкой).

Датчики качества воздуха тоже могут присутствовать в лучших очистителях воздуха. Они автоматически определяют уровень загрязнения и регулируют работу прибора. Современные модели могут иметь:

датчики PM2.5 (определяют концентрацию мелкодисперсных частиц);

датчики летучих органических соединений (VOC);

датчики влажности и температуры.

Что делает очиститель воздуха Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Press

Шумность и энергопотребление: на что обратить внимание

Эти параметры критически важны для комфортной ежедневной эксплуатации, особенно если прибор будет работать постоянно или в спальне.

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Ориентировочные значения:

25–30 дБ — тихий режим, подходит для спальни (шепот человека);

35–45 дБ — нормальный режим (тихая беседа);

50–60 дБ — максимальный режим (громкий разговор).

При изучении топа очистителей воздуха обращайте внимание на уровень шума на разных скоростях. Некоторые модели в ночном режиме практически бесшумны (～20 дБ).

Энергопотребление современных гаджетов относительно невысокое. На низких и средних скоростях потребление обычно составляет 5–20 Вт (сравнимо с энергосберегающей лампочкой). На максимальной скорости может достигать 50–100 Вт. При круглосуточной работе на средней скорости ежемесячный расход электроэнергии составит около 50–100 кВт·ч.

Дополнительные критерии выбора

Стоимость и доступность сменных фильтров — регулярная замена фильтров является основной статьей расходов при эксплуатации.

Габариты и дизайн — прибор должен гармонично вписываться в интерьер.

Индикация замены фильтров — напоминание о необходимости обслуживания.

Подвижность — наличие колесиков для удобного перемещения между комнатами.

Выбор очистителя воздуха — залог здоровья вашей семьи. Учитывая время, которое мы проводим в помещениях, качество воздуха становится не менее важным, чем качество воды или пищи.

Так какой очиститель воздуха для квартиры или дома выбрать? Как мы выяснили, так просто на этот вопрос не ответить. Внимательно изучите все функции, подумайте, какими вы точно будете пользоваться, рассчитайте CADR.

Не стоит гнаться за самыми лучшими очистителями воздуха из вершины рейтинга. В 2025 году выбор таких устройств более чем разнообразный: как бюджетные, так и подороже модели способны эффективно избавлять воздух от вредных частиц. Внимательное изучение технических данных и понимание принципа работы помогут вам выбрать модель, которая будет годами эффективно выполнять свою функцию — обеспечивать в вашем доме атмосферу чистоты и безопасности.

Выбираем осушитель воздуха — смотрите советы на нашем сайте.