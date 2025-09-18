Россиян предупредили об уголовном сроке за громкую музыку в машине Эксперт по ЖКХ Бондарь: за громкую музыку в машине может грозить два года тюрьмы

Громкая музыка в машине, приведшая к повреждению слуха пострадавшего, может обернуться лишением свободы на срок до двух лет, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ответственность может наступить по статье 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Громкая музыка из автомобиля это довольно чувствительная тема. Постоянное воздействие громких звуков, особенно низкочастотных басов, способно вызвать не просто раздражение, а серьезные проблемы: от головных болей и бессонницы до неврозов и повреждения слуха. Если будет доказано, что здоровье человека ухудшилось именно из-за шума от конкретного автомобиля, то пострадавший вправе обратиться в суд с иском о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Возможно возбуждение уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с лишением свободы до двух лет, — сказал Бондарь.

Он уточнил, что для этого потребуется собрать доказательства, такие как медицинские заключения, свидетельские показания и замеры уровня шума. По словам эксперта, также возможен административный штраф в размере 500 рублей, если шум от автомобиля превышает установленные нормативы — для легкового автомобиля или мотоцикла предельный уровень шума составляет 96 децибел.

Превысить этот порог с помощью мощной аудиосистемы, особенно с открытыми окнами, довольно легко. Но федеральные нормы – это еще не все. В каждом регионе действуют свои законы «О тишине». Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а также есть дневной «тихий час». Нарушение этих правил может обойтись уже от одной до трех тысяч рублей. В Московской области и Санкт-Петербурге действуют похожие правила. Громкая музыка из машины ночью, мешающая спать жителям, скорее всего, будет рассматриваться именно по региональному закону, — добавил Бондарь.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что использование бытовой техники, например, пылесоса и стиральной машины, в ночное время может привести к административному штрафу, если уровень шума превышает установленные нормы. По его словам, наказание может быть введено в рамках федерального закона о тишине, который рассматривается в Госдуме.