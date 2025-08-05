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05 августа 2025 в 03:25

Жителям многоэтажек могут запретить убираться вечером

Член ОП РФ Машаров: жителям квартир может грозить штраф за уборку вечером

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Использование бытовой техники (пылесоса, стиральной машины) в ночное время жителями многоквартирных домов может привести к административному штрафу, если уровень шума превышает установленные нормы, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с РИА Новости. По его словам, эти меры могут быть введены в рамках нового федерального закона о тишине, который сейчас рассматривается в Госдуме.

Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф, — пояснил Машаров.

Проект документа предусматривает введение ночного режима тишины с 23:00 до 07:00, дневного «тихого часа» с 13:00 до 15:00 и ограничения на ремонтные работы с 09:00 до 19:00 в будни.

Размеры штрафов варьируются от 500 рублей для граждан до 20 тысяч рублей для юрлиц. Соседи могут жаловаться в полицию, УК или суд. Машаров отметил, что хотя прямого запрета на шум в КоАП нет, но действуют санитарные нормы по его уровню, которые нарушаются в таких случаях.

Ранее сообщалось, что споры о громких звуках в квартирах часто приводят к трагедиям. Так, житель Московской области обвиняется в убийстве соседа из-за замечания о слишком громкой музыке по ночам. Инцидент произошел еще в марте этого года в Химках.

закон о тишине
уборки
шум
многоэтажки
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