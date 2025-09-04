Врачи предупредили курильщиков о смертельной опасности их кашля Врач Карабиненко рассказал о связи кашля курильщика с раком и ХОБЛ

Кашель курильщика может сигнализировать о развитии опасных заболеваний, включая онкологию, сообщили РБК опрошенные врачи-пульмонологи. Специалисты подчеркивают, что этот симптом не является нормой и требует серьезного медицинского обследования.

По словам доктора медицинских наук Александра Карабиненко, до 75% курящих людей страдают от постоянного кашля, который может маскировать злокачественные новообразования. Он настоятельно рекомендовал курильщикам регулярно проходить флюорографические исследования для исключения ранних признаков опухолевого поражения легких.

Надо курильщикам делать флюорографические исследования, чтобы исключить ранние признаки опухолевого поражения. Если кашель длительный и сопровождается кровохарканьем или удушьем, требуется детальное обследование, — сказал Карабиненко.

Профессор Сергей Бабак добавил, что кашель курильщика представляет собой патологическое явление, за которым может стоять хроническая обструктивная болезнь легких. Он пояснил, что ключевое отличие ХОБЛ от бронхита заключается в наличии обструкции — сужения просвета дыхательных путей.

Особое внимание на свое здоровье следует обратить курильщикам со стажем более 10 лет. Пульмонолог Александр Пальман отметил, что многие курящие люди не придают должного значения своему кашлю, а слово «бронхит» не вызывает у них опасений.

По словам Пальмана, развитие ХОБЛ сравнимо с гусарской рулеткой, поскольку неизвестно, у кого именно запустится этот патологический процесс. Он подчеркнул, что пациенты с ХОБЛ могут прожить долгую жизнь при своевременно начатом лечении, однако полностью вылечить это хроническое заболевание невозможно. Врач привел пример пациентов, которые бросили курить десятилетие назад, но продолжают страдать от последствий тридцатилетнего стажа курения.

