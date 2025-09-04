Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:06

Врачи предупредили курильщиков о смертельной опасности их кашля

Врач Карабиненко рассказал о связи кашля курильщика с раком и ХОБЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кашель курильщика может сигнализировать о развитии опасных заболеваний, включая онкологию, сообщили РБК опрошенные врачи-пульмонологи. Специалисты подчеркивают, что этот симптом не является нормой и требует серьезного медицинского обследования.

По словам доктора медицинских наук Александра Карабиненко, до 75% курящих людей страдают от постоянного кашля, который может маскировать злокачественные новообразования. Он настоятельно рекомендовал курильщикам регулярно проходить флюорографические исследования для исключения ранних признаков опухолевого поражения легких.

Надо курильщикам делать флюорографические исследования, чтобы исключить ранние признаки опухолевого поражения. Если кашель длительный и сопровождается кровохарканьем или удушьем, требуется детальное обследование, — сказал Карабиненко.

Профессор Сергей Бабак добавил, что кашель курильщика представляет собой патологическое явление, за которым может стоять хроническая обструктивная болезнь легких. Он пояснил, что ключевое отличие ХОБЛ от бронхита заключается в наличии обструкции — сужения просвета дыхательных путей.

Особое внимание на свое здоровье следует обратить курильщикам со стажем более 10 лет. Пульмонолог Александр Пальман отметил, что многие курящие люди не придают должного значения своему кашлю, а слово «бронхит» не вызывает у них опасений.

По словам Пальмана, развитие ХОБЛ сравнимо с гусарской рулеткой, поскольку неизвестно, у кого именно запустится этот патологический процесс. Он подчеркнул, что пациенты с ХОБЛ могут прожить долгую жизнь при своевременно начатом лечении, однако полностью вылечить это хроническое заболевание невозможно. Врач привел пример пациентов, которые бросили курить десятилетие назад, но продолжают страдать от последствий тридцатилетнего стажа курения.

Ранее доктор медицинских наук Павел Бережанский предупредил: чтобы не подвергаться вреду от пассивного курения, важно держаться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма. Он добавил, что табачный дым особенно опасен для детей.

Россия
врачи
курение
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США инвестируют почти $100 млн в искусственный интеллект для армии
Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.