Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:43

Пульмонолог назвал безопасное расстояние для защиты от пассивного курения

Врач Бережанский: вред пассивного курения исчезает на расстоянии 20 метров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы не подвергаться вреду от пассивного курения, важно держаться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма, заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский. По его словам, табачный дым особенно опасен для детей, даже если они находятся далеко от источника, передает «Газета.Ru».

Нужно находиться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма или пара. <...> Очень опасно находиться в движении рядом с курящим или идти за курящим, так как в этот момент и тот, кто курит, и тот, кто идет рядом, совершает более глубокие вдохи. Первый с сигаретным дымом и поэтому делает более сильный выдох, а второй сильнее вдыхает, — поделился эксперт.

По словам специалиста, дым и пар оседают на одежде, волосах и теле, а затем попадают в организм через дыхательные пути и кожу. Даже если находиться далеко от источника, в ветреную погоду или при сквозняке частицы все равно проникнут в тело.

Ранее врач Виктория Симонова рассказала о положительном влиянии аэробных упражнений на функции мозга. Как она отметила, регулярные тренировки насыщают ткани кислородом и улучшают кровообращение. Симонова рекомендовала тратить не менее 150 минут в неделю таким занятиям для укрепления памяти и замедления нейродегенеративных процессов.

врачи
курение
легкие
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой будет погода в Москве с 25 по 29 августа
Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине
«Это совершенно другие бои»: военэксперт рассказал, как изменилась СВО
ЕС направил Украине новые миллиарды евро
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине может не наступить
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.