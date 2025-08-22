Пульмонолог назвал безопасное расстояние для защиты от пассивного курения

Чтобы не подвергаться вреду от пассивного курения, важно держаться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма, заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский. По его словам, табачный дым особенно опасен для детей, даже если они находятся далеко от источника, передает «Газета.Ru».

Нужно находиться на расстоянии не менее 20 метров от источника дыма или пара. <...> Очень опасно находиться в движении рядом с курящим или идти за курящим, так как в этот момент и тот, кто курит, и тот, кто идет рядом, совершает более глубокие вдохи. Первый с сигаретным дымом и поэтому делает более сильный выдох, а второй сильнее вдыхает, — поделился эксперт.

По словам специалиста, дым и пар оседают на одежде, волосах и теле, а затем попадают в организм через дыхательные пути и кожу. Даже если находиться далеко от источника, в ветреную погоду или при сквозняке частицы все равно проникнут в тело.

