20 августа 2025 в 17:36

Врач рассказала, как аэробные упражнения влияют на мозг

Аэробные упражнения насыщают ткани мозга кислородом и улучшают мозговое кровообращение, заявила «ФедералПресс» Виктория Симонова. Она отметила, что такие тренировки на постоянной основе укрепляют память и когнитивные функции в целом.

Такая физическая активность оказывает комплексное воздействие — от структурных изменений в мозге до биохимической поддержки нейропластичности, что способствует сохранению памяти и когнитивного здоровья в пожилом возрасте, — отметила Симонова.

Она посоветовала заниматься аэробными упражнениями не мене 150 минут в неделю. Это позволит замедлить дегенеративные процессы, характерные для болезни Альцгеймера.

Ранее психиатр Мария Штань заявила, что подвижный образ жизни, развитие мелкой моторики и хороший сон помогают в профилактике деменции. По ее словам, также важно повышать свой когнитивный резерв, получая любые новые навыки — от рисования, пения до курсов профессионального переобучения.

