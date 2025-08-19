Психолог назвала способы защиты от деменции

Подвижный образ жизни, развитие мелкой моторики и хороший сон помогают в профилактике деменции, заявила KP.RU врач-психиатр, кандидат медицинских наук Мария Штань. По ее словам, также важно повышать свой когнитивный резерв, получая любые новые навыки — от рисования, пения до курсов профессионального переобучения.

Штань сообщила, что для поддержания здоровья мозга и тела считается наиболее полезной средиземноморская диета. Исследования показывают, что она может уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера почти вдвое.

В рацион стоит включать овощи, фрукты, ягоды, морскую рыбу, орехи, оливковое масло и кофе. А от нежелательных продуктов лучше отказаться или ограничить. К ним относится красное мясо в больших количествах, сладости и алкоголь.

Ранее психотерапевт Леонид Третьяк заявил, что, если сбит режим и никак не получается заснуть, можно себе помочь различными практиками релаксации. По его словам, это расслабление в шавасане, когда человек лежа на спине последовательно расслабляет мышцы, начиная с глаз, также помогают контроль за дыханием, мысли о просоночном состоянии.