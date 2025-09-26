Назван электронный адрес, с которого рассылают письма с вредоносным ПО

В ФССП предупредили о новой волне мошеннических рассылок: злоумышленники используют поддельный адрес mail@fssp[.]buzz, выдавая себя за службу судебных приставов. Как рассказали в ведомстве, письма содержат вредоносное ПО, способное заразить устройства пользователей.

В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус, — говорится в сообщении.

Там указали на то, что ФССП России не рассылает массовые уведомления по электронной почте. В ведомстве добавили, что проверить наличие задолженностей можно только через официальный сервис «Банк данных исполнительных производств» или через портал «Госуслуги».

