Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 20:44

Назван электронный адрес, с которого рассылают письма с вредоносным ПО

Кибермошенники рассылают вирусы под видом писем от ФССП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ФССП предупредили о новой волне мошеннических рассылок: злоумышленники используют поддельный адрес mail@fssp[.]buzz, выдавая себя за службу судебных приставов. Как рассказали в ведомстве, письма содержат вредоносное ПО, способное заразить устройства пользователей.

В настоящее время активизировалась деятельность кибермошенников, которые от имени ФССП России рассылают с поддельного адреса mail@fssp[.]buzz письма, содержащие вредоносный вирус, — говорится в сообщении.

Там указали на то, что ФССП России не рассылает массовые уведомления по электронной почте. В ведомстве добавили, что проверить наличие задолженностей можно только через официальный сервис «Банк данных исполнительных производств» или через портал «Госуслуги».

До этого киберэксперт Юрий Силаев заявил, что заклеивание камеры ноутбука защитит пользователя от потенциальной слежки и утечки приватной информации. По его мнению, это очень разумная и простая мера предосторожности. Силаев предупредил, что, получив доступ к камере, злоумышленник может вести фото- и видеосъемку без активации светового индикатора.

мошенники
вирусы
происшествия
ФССП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.