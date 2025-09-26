Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:46

Киберэксперт раскрыл, нужно ли закрывать камеру ноутбука

Киберэксперт Силаев: заклеивание камеры защитит от потенциальной слежки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заклеивание камеры ноутбука защитит пользователя от потенциальной слежки и утечки приватной информации, заявил RT киберэксперт Юрий Силаев. По его мнению, это очень разумная и простая мера предосторожности.

Современные ноутбуки уязвимы для различного рода вредоносных программ, и камера — один из очевидных каналов утечки приватной информации. Речь идет не только о потенциальной слежке со стороны злоумышленников, но и о базовом принципе информационной гигиены: доступ к устройству должен быть предоставлен только тогда, когда вы этого хотите, — отметил Силаев.

Он предупредил, что, получив доступ к камере, злоумышленник может вести фото- и видеосъемку без активации светового индикатора. При этом, по словам эксперта, заклеивание камеры — не универсальное средство от всех онлайн-угроз. Это лишь часть многоуровневой защиты.

Ранее IT-эксперт Владислав Кокунцыков заявил, что минимизировать кибератаки помогают надежные пароли, двухфакторная аутентификация и обновление программ. Он добавил, что главный способ защиты от мошенников — осторожность при переходах по ссылкам из подозрительных источников.

безопасность
интернет
киберпреступники
кибератаки
