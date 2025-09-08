Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:55

IT-эксперт назвал главные правила киберзащиты

IT-эксперт Кокунцыков призвал быть осторожными при переходах по ссылкам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минимизировать кибератаки помогают надежные пароли, двухфакторная аутентификация и обновление программ, заявил РИАМО IT-эксперт Владислав Кокунцыков. Он добавил, что главный способ защиты от мошенников — осторожность при переходах по ссылкам из подозрительных источников.

Проверяйте адреса сайтов и не переходите по сомнительным ссылкам. Также важно регулярно обновлять ПО и антивирусные программы на всех устройствах. Мошенники часто используют уязвимости в устаревших версиях ПО для проникновения в системы, — рассказал Кокунцыков.

Ранее киберэксперт Даниил Бориславский заявил, что в последнее время мошенники стали активнее рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от «Госуслуг». В них сообщается о входе в аккаунт с подозрительного IP-адреса, а также дается номер телефона. Если по нему позвонить и сообщить СМС-код, мошенник получит доступ к личным данным.

