В России зафиксирован всплеск фальшивых уведомлений от «Госуслуг»

В последние недели мошенники стали активнее рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от «Госуслуг», рассказал киберэксперт Даниил Бориславский. В них сообщается о входе в аккаунт с подозрительного IP-адреса, а также дается номер телефона, позвонив по которому мошенник спрашивает СМС-код и получает доступ к личным данным, передает РИА Новости.

Письмо явно массовое, рассчитано на то, что человек испугается, не вникнет в детали и будет действовать импульсивно. Это хорошо продуманная психологическая ловушка: чем больше стресса — тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят, — пояснил Бориславский.

Он отметил, что письма могут приходить на случайные email-адреса с чужой фамилией, чтобы выглядеть реалистичнее. Эксперт настоятельно рекомендует не звонить по указанным номерам, игнорировать такие письма и помечать их как спам.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что мошенники придумали схему обмана россиян с помощью нового мессенджера МАХ. По его словам, аферисты вынуждают жертву установить поддельное приложение, а потом выманивают код из СМС и получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».