Россиянам рассказали о мошенничестве с помощью нового мессенджера

Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью нового мессенджера МАХ, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, аферисты вынуждают жертву установить поддельное приложение якобы для обеспечения безопасности, а потом выманивают код из СМС и получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуг».

Мошенники представляются сотрудниками администрации MAX, убеждая граждан в необходимости срочной установки «национального мессенджера». Они также сообщают, что необходимо установить специальное приложение для обеспечения безопасности. Жертве объясняют, что нужно активировать «аккаунт безопасности», который якобы поможет защитить информацию. Затем приходит СМС с кодом, который нужно сообщить «сотруднику МАХ». Он используется мошенниками для доступа к аккаунтам на «Госуслугах», — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что это может привести к краже денег или оформлению кредитов на имя жертвы. Щербаченко призвал не доверять незнакомцам, так как личные данные никогда не запрашивают по телефону.

Если вы получили сомнительное сообщение или звонок, свяжитесь с официальной службой поддержки компании. Никогда не передавайте коды из СМС посторонним. Используйте приложения для защиты от спам-звонков, проверяйте информацию в интернете по номерам, с которых поступают вызовы. Расскажите родным и друзьям о новой схеме мошенничества, — добавил Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что работники маркетплейсов никогда не просят назвать код из СМС-сообщения. По его словам, мошенники активно используют новую схему, представляясь сотрудниками популярных торговых площадок и курьерских служб.