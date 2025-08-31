День знаний — 2025
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа

Российские штурмовики Су-25 успешно поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины, действуя в интересах Центральной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 августа?

Авиаудары не оставили шанса ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Сбили ударный БПЛА Darts ВСУ

Операторы дронов «Бумеранг-10» группировки «Днепр» в небе над Херсонской областью сбили воздушным тараном украинский ударный беспилотник Darts, сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы российских FPV-дронов „Бумеранг-10“ вылетели для выполнения боевой задачи. В процессе движения на правый берег Днепра были выявлены в небе ударный БПЛА украинского производства и два тяжелых квадрокоптера ВСУ. Дрон-камикадзе был уничтожен в воздухе тараном. Один из тяжелых квадрокоптеров наш оператор сопроводил до места посадки и уничтожил осколочно-фугасным снарядом», — сказали в ведомстве.

Уничтожили 15 пунктов управления БПЛА ВСУ

За минувшие сутки ВСУ потеряли две станции спутниковой связи Starlink и 15 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

«В течение суток противник потерял более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины (MaxxPro и „Козак“), шесть автомобилей, две станции спутниковой связи Starlink, 15 пунктов управления беспилотной авиацией», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что в контрбатарейной борьбе были уничтожены самоходная артиллерийская установка, противотанковая пушка и четыре буксируемые гаубицы, в том числе М777 и Д-30.

Поразили более 30 дронов-камикадзе ВСУ

Командир инженерно-дорожного отделения группировки войск «Юг» с позывным Рахман рассказал, как сбил более 30 дронов-камикадзе ВСУ, передает Минобороны России.

«Имею госнаграды — [медали] „За храбрость“ первой степени, второй степени и три ведомственные. Получены были за успешное выполнение задач. Камикадзе более тридцати штук сбил, раненых вытаскивали, подбитые машины с дорог убирали, эвакуировали машины», — сказал он.

В Минобороны отметили, что 38-й отдельный инженерно-саперный батальон 3-го армейского корпуса Южной группировки войск обеспечивает безопасные пути движения военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Краматорско-Дружковском направлении.

Южно-Донецкое направление назвали самым успешным за неделю

За неделю российские военнослужащие добились наибольших успехов на Южно-Донецком направлении, где проходит граница ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. В частности, значительные успехи были достигнуты в районе Красноармейска, который на Украине известен как Покровск. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Самые результативные действия, по моему мнению, были на Южно-Донецком участке. Это два участка фронта: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также район Красноармейска. На каждом из этих участков за неделю есть освобожденные населенные пункты. Пальму первенства между собой поделили Южная группировка войск и группировка войск „Восток“», — сказал он.

Минобороны РФ
Россия
ВСУ
СВО
ВС РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
