28 ноября 2025 в 15:01

На Западе уловили «леденящий душу» ультиматум в заявлении Путина

Daily Express: Путин предъявил Украине ультиматум во время визита в Бишкек

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин предъявил Украине ультиматум во время пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке, заявил обозреватель Daily Express Майкл Кэрролл. По его мнению, российский лидер обозначил условия прекращения боевых действий.

В леденящей душу речи последний ультиматум Путина Украине поставил мир на грань, пока шепот возможных переговоров звучит на фоне нарастающей напряженности, — отметил Кэррол.

Путин в своей речи в Бишкеке заявил, что России нужно признание ее новых территорий мировым сообществом, но не Украиной. Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области находятся под суверенитетом РФ. По словам президента, в случае признания основными международными игроками российских территорий любое нарушение договоренностей будет считаться нападением на страну «со всеми вытекающими ответными мерами».

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам. Он отметил, что такие соглашения сейчас юридически невозможны со стороны Киева. Путин также добавил, что РФ будет настаивать на международном признании положений будущего урегулирования.

Владимир Путин
Украина
СВО
Россия
переговоры
