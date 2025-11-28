На Западе уловили «леденящий душу» ультиматум в заявлении Путина Daily Express: Путин предъявил Украине ультиматум во время визита в Бишкек

Президент РФ Владимир Путин предъявил Украине ультиматум во время пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке, заявил обозреватель Daily Express Майкл Кэрролл. По его мнению, российский лидер обозначил условия прекращения боевых действий.

В леденящей душу речи последний ультиматум Путина Украине поставил мир на грань, пока шепот возможных переговоров звучит на фоне нарастающей напряженности, — отметил Кэррол.

Путин в своей речи в Бишкеке заявил, что России нужно признание ее новых территорий мировым сообществом, но не Украиной. Он напомнил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области находятся под суверенитетом РФ. По словам президента, в случае признания основными международными игроками российских территорий любое нарушение договоренностей будет считаться нападением на страну «со всеми вытекающими ответными мерами».

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам. Он отметил, что такие соглашения сейчас юридически невозможны со стороны Киева. Путин также добавил, что РФ будет настаивать на международном признании положений будущего урегулирования.