28 ноября 2025 в 15:17

Легендарный художник едва не сгорел заживо в собственной мастерской

В Санкт-Петербурге подожгли мастерскую уличного художника Нельсона Искандаряна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мастерскую известного уличного художника и барда Нельсона Искандаряна подожгли в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, правоохранители задержали приятеля мужчины Всеволода Дубинского, который в момент поджога, предположительно, находился под действием наркотиков.

Сам художник в этот момент спал и чудом выбрался, но получил ожоги. Отмечается, что петербуржцы некоторое время общались на тему искусства, но иногда у них возникали споры. После очередного конфликта Дубинский, предварительно, поджег мастерскую во дворе на улице Полозова, в которой жил и творил Искандарян. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Нельсон является создателем уникального и одного из самых ярких арт-проектов. Речь идет о дворе-колодце возле мастерской, который художник собственными силами превратил в городскую достопримечательность и место «паломничества» туристов.

Ранее житель Ярославской области поджег автомобиль сотрудника ДПС, который жил по соседству и несколько раз штрафовал его. Инцидент произошел ночью в поселке Борок. В результате действий россиянина загорелись три машины: Volkswagen Polo, «ВАЗ-2105» и «Нива».

