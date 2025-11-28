На Украине узнали голос Ермака на «пленках» коррупционера Миндича Журналистка Соколова: НАБУ готовит аудиозаписи с участием Ермака в деле Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится опубликовать записи «пленок» бизнесмена Тимура Миндича, сообщила журналистка Янина Соколова в (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, аудиоматериалы содержат подтверждения участия главы офиса президента Андрея Ермака в коррупционных схемах предпринимателя.

По информации моих источников, вскоре будут опубликованы пленки, где подтверждено участие Ермака в схемах «Миндичгейта», — отметила Соколова.

Силовики утром 28 ноября провели обыски у Ермака. Следственные действия курируют сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Ермак подтвердил информацию об обысках в его квартире. Он подчеркнул, что предоставил правоохранителям «полный доступ».

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что следственные действия в отношении Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США. По его словам, это является демонстрацией контроля Вашингтона над ситуацией для возможности и дальше вести переговоры с Россией.